Costantino Vitagliano: "Ecco le mie ricette vegane"

"Non so cucinare", ammette subito Costantino Vitagliano. Così le telecamere di "Pomeriggio Cinque" entrano nella sua casa milanese per provare delle ricette, rigorosamente vegane, con l'ex tronista che sottolinea che di non amare il sushi. Così prepara una semplicissima pasta e ceci e una insalata "california" con avocado. I piatti sono subito pronti per essere assaggiati.