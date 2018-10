Costantino Vitagliano: “Dopo la morte di mia madre mi sono tornati gli attacchi di panico”

Lacrime e sconforto sul volto di Costantino Vitagliano, che ha da pochi mesi perso la mamma dopo una malattia durata tre anni. A Verissimo, racconta il dolore provato e l’incapacità di andare avanti: “Da quando è morta – dice tra i singhiozzi – ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi”.



L’ex tronista, nato sul trono rosso di Maria De Filippi, parla della lunga agonia di sua madre, delle sofferenze degli ultimi tempi e del vuoto lasciato dopo la sua morte. Le sue sono le parole d’amore di un figlio: “Ne ha passate tante con me, la facevo preoccupare, ma era mia madre e mi amava alla follia come io amavo lei. Non auguro a nessun figlio di veder soffrire così un genitore”, ha continuato.



“Oramai esco di casa solo per vedere la mia bambina (che ha da poco compiuto 3 anni, ndr)”, ha concluso l’ex inquilino del Grande Fratello Vip, che ha ricordato anche l'esperienza da concorrente del reality. Commossa anche la conduttrice Silvia Toffanin, che ha cercato di consolare Costantino.