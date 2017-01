Costantino Vitagliano da Chiambretti: "Vicino a Lele Mora. Corona? Un genio"

"Conosco Fabrizio Corona da tanti anni, la sua genialità lo ha portato dov'è adesso - ha detto Vitagliano, prendendo le distanze dall'ex fotografo - Bisogna accettare quello che è successo. Lo sa lui cos'ha fatto. Quello che ha scelto di fare nella vita lo sanno tutti".



Anche in merito all'ex manager e talent scout Lele Mora, Vitagliano ha precisato: "Non abitavo con lui, avevo degli appartamenti nel palazzo dove lui viveva – ha spiegato l'ex tronista – Abitavo da un'altra parte e anche Corona. Noi presenziavamo solo ai suoi pranzi e cene. Veniva anche lei, Chiambretti". E ancora: "Mi sono allontanato nell'ultimo periodo dei suoi casini perché ho capito che non c'era più lui con la testa e non mi poteva più seguire e dare l'appoggio di cui avevo bisogno per la mia carriera".



Infine qualche battuta anche sul suo ruolo in The Lady, la web serie di Lory Del Santo. A Chiambretti che gli chiedeva quali fossero, secondo lui, le ragioni del successo di questo progetto, Costantino ha risposto: "Tu e la d'Urso non fate altro che parlarne! In tv funziona così: più attacchi qualcosa e più se ne parla. In fondo anche il mio fenomeno mediatico si è basato su questo e io ho cavalcato l'onda finché ho potuto".



Grand Hotel Chiambretti, che oltre a Vitagliano, ha visto sfilare nella puntata Maria Grazia Cucinotta, Rita Pavone, Elenoire Casalegno, Arrigo Sacchi, la giornalista Mikaela Calcagno e Lory Del Santo, si è confermato leader degli ascolti nella seconda serata, totalizzando il 10,47% di share.