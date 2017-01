Conchita Wurst, al Crazy Horse rimane solo con... la barba

Conchita ha puntato su trasparenze e paillettes, fasciata in abiti Jean Paul Gaultier, e con ai piedi tacchi a spillo firmati Christian Louboutin. Tra gli invitati alla prima numerose celebrità, che si sono gustate l'interpretazione di "Rise Like a Phoenix", la canzone dell'Eurovision, e il nuovo singolo "Heroes". Per il gran finale Conchita ha optato per un nude look malizioso, con una barba finta a coprire le parti intime.



La cantante sarà in cartellone fino al 15 novembre ed è entusiasta di questa nuova avventura: "Parigi è la città dell'amore, sinonimo di sensualità e donne eccezionali. Sono onorata di avere l'opportunità di vivere un'avventura glamour e formidabile".