Concerto di Natale, Annie Lennox sotto l'albero di Canale 5

Il Concerto, prodotto dalla Prime Time Promotions, verrà trasmesso da Canale 5 in prima serata la Vigilia di Natale. La serata-evento terrà compagnia ai telespettatori con tante star italiane e internazionali. Tra questi Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Suor Cristina, Gigi D'Alessio, Giò Di Tonno e tanti altri. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo con l'Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal Concertatore e Direttore Renato Serio.



Al Concerto di Natale è a favore della Fondazione Scholas Occurrentes, creata da Papa Francesco quando era ancora Arcivescovo di Buenos Aires, e la Fondazione Don Bosco nel mondo. I progetti da sostenere hanno al centro gli strumenti della comunicazione digitale: una per liberare i bambini del Congo che lavorano come schiavi nelle miniere di coltan, il minerale necessario alla costruzione di computer e smartphone, l'altro per educare gli studenti ad un uso corretto degli strumenti della comunicazione digitale che eviti e combatta il cyber bullismo.