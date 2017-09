Con Sarah Jessica Parker a comprare scarpe a New York

Con Sarah Jessica Parker , star di "Sex and the City", per le vie di New York e poi shopping, di scarpe naturalmente, da Bloomingdale's. E' l'accattivante proposta di Airbnb , il portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio con chi lo offre in tutto il mondo: "Un'indimenticabile esperienza di shopping di scarpe", si legge nell'annuncio che sottolinea anche che a condurlo sarà un'attrice, una produttrice, una donna d'affari e una orgogliosa newyorkese...

Il prezzo del tour, che sarà anche trasmesso live, è di 400 dollari. Per quella cifra ogni partecipante riceverà però anche un paio di scarpe della collezione della Parker in vendita da Bloomingdale's. Come spuntino un frozen yogurt e poi tappa al New York City Ballet di cui l'attrice è membro del board.



In un'intervista la Parker ha detto che la sua intenzione è di avere offrire un tour che dia l'idea dell'identità variopinta che ha New York. "Saremmo potuti andare al Moma - ha specificato - o al Whitney o a passeggiare a Chinatown o sull'Highline. Ma ho scelto Bloomingdale's perché è una destinazione icona e spero di aiutare gli ospiti a scegliere la scarpa perfetta". Per quanto riguarda il balletto, invece, ancora l'attrice ha spiegato che si tratta di una grande esperienza culturale che tutti possono avere a New York, sia residenti che visitatori.