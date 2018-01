Questa è la storia di un regalo di un figlio per un papà. Dopo aver perso il fratello Vincenzo, Danilo vuole instaurare un nuovo rapporto con suo papà Palmiro che soffre ancora tanto per la perdita del figlio morto in un incidente stradale. Ad aiutarlo a "C’è Posta Per Te" i due calciatori della Roma Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi.



Maria De Filippi spiega il perché Danilo li abbia chiamati: il giovane vuole approfittare di questa grande occasione per dire al papà ciò che non è mai stato in grado di esprimere fino ad oggi. Grazie a Florenzi e Nainggolan, veri e propri idoli per Palmiro, gran tifoso della Roma, il ragazzo riesce nel suo intento.



Lacrime e commozione anche per i due campioni della Roma, soprattutto per Florenzi che a stento trattiene le lacrime. I due campioni regalano poi all’uomo un biliardino autografato da loro, un viaggio per l’America e infine la maglia numero 10 della Roma autografata da tutti i giocatori della squadra giallorossa.