Uscirono da "Uomini e Donne" come una coppia, ma la storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorgè non durò a lungo: di mezzo, infatti, c'erano Giulia Latini e Marco Cartasegna. Nel salotto di Barbara d'Urso, mentre Luca era chiuso dentro le mura della casa del "Grande Fratello", la sua fidanzata di allora si sfogava per un presunto "tradimento" di lui: aveva, infatti, scoperto da poco che Giulia e il suo compagno si erano scritti dei messaggi a lei tenuti segreti. Questo la deluse molto, tanto da mettere in dubbio la loro relazione: all'orizzonte, però, già si profilava per lei il bel Marco, con cui ancora oggi vive una bellissima storia d'amore.