Colpo Grosso, il capannone dove si spogliavano le ragazze Cin Cin è in affitto

E' un capannone come tanti. A Cologno Monzese (Milano), vicino alla tangenziale. Ma a suo modo è entrato nella storia della tv privata. Infatti in quello stabile, tra il 1987 e il 1991, furono girate le puntate di "Colpo grosso", il programma cult condotto da Umberto Smaila e di cui si ricordano le Ragazze Cin Cin e i loro spogliarelli. Ora, come riporta il sito Immobiliare.it, il capannone è in affitto.