Colorado, torna il buonumore targato Italia 1: battute irresistibili e tante novità

Giunto alla 18° edizione, il programma può permettersi qualche rivoluzione e così ecco arrivare Rocco Tanica nel ruolo di sovrintendente. Un curriculum, il suo, garanzia di poliedricità ed esperienza (26 anni per gamba). Il capo-progetto Andrea Boin e il Tanica introducono novità e sanciscono conferme che stanno al programma come la schiuma-spray ai calci di punizione: mai più senza!



Luca e Paolo, con la loro comicità tagliente e l’intesa che li contraddistingue, sono maestri di cerimonia di uno show legato ai toni leggeri e surreali tipici di Colorado ma anche all’attualità. Diversi fra i comici si sbizzarriscono a dare, dello stesso tema, interpretazioni tanto esilaranti quanto spesso in contrasto fra loro. Non più solo palcoscenico e cabaret, Colorado si fa più dinamico con collegamenti e contributi esterni, e si apre ai generi. “Vai a lavorare!”, ad esempio, è il format nel format che fa sfidare i comici del cast a ritmo di improvvisazione. Il perdente della battle dovrà andare a “lavorare davvero” per un giorno, agli ordini di veri esperti del settore. Traslochi, ristorazione, ristrutturazione-case, spurgo pozzi neri: nessun campo professionale rimarrà inesplorato.



Anche il cast si rinnova: più della metà dei circa 50 comici pronti a calcare il palco di Colorado sono volti nuovi, ma anche esordienti assoluti. Tra gli arrivi più attesi, web star come iPantellas, con contributi video realizzati ad hoc per Colorado. Inoltre – tutti lo vogliono, noi ce l’abbiamo! – Fabio Celenza, la rivelazione-web più travolgente dell’anno, l’uomo che ha doppiato, dando nuovo significato alle loro parole, Keith Richards, Mick Jagger, Donald Trump, il Dalai Lama, col suo irresistibile accento vastese. Chi saranno i suoi nuovi bersagli?



E poi, festa grande per i fan dei cartoni in TV con la cantante-icona delle sigle più indimenticabili: Cristina D’Avena reinterpreterà le hit del momento (e non) in “cristinadavenese”. Ovvero: cosa volevano veramente dire i re delle classifiche nei loro più grandi successi? Nella prima puntata, la sua personale versione dal titolo Pronto Pronto, tratta dal brano “Hello” di Adele. E a chiusura di questo momento per tutta la famiglia, il “Vittorio Sgarbi” di Colorado (Claudio Lauretta) racconta la fiaba della buonanotte ai piccoli fan del programma. Sul palco, e nella mini-serie “Il Tronco Di Spade”, anche la supermodella greca Ria Antōniou che svela la sua, ancora nascosta, vena comica; la stessa che l’ha condotta al trionfo al concorso di Miss Peloponneso, alle copertine di Playboy e a conquistare gli spettatori di Tiki Taka. Portano sul palco nuove proposte comiche gli storici campioni della risata Max Cavallari, Leonardo Manera, Nando Timoteo, Peppe Iodice, Rita Pelusio, Andrea e Simone, Alberto Farina, Alessandro Bianchi, Valeria Graci, Gianluca Fubelli, Paolo Casiraghi, Herbert Cioffi, Raffaele D’ambrosio, Barbara Foria e Mary Sarnataro. Sono pronte anche le colonne portanti del programma con i loro personaggi storici: Pucci, i Panpers, Stefano Chiodaroli, Pino & gli anticorpi, Giancarlo Barbara, Fabrizio Casalino, Enzo Paci e Gianluca Impastato.



Quest'anno, novità anche nella copertura dell'evento televisivo: Radio 105 sarà radio ufficiale del programma. Nel corso di ogni puntata, Daniele Battaglia, voce e volto di “105 Take Away”, racconterà il backstage dello studio di Colorado, dando vita a esilaranti gag con il cast. Verranno raccolti anche contenuti esclusivi per i siti di Radio 105 e di Colorado. Inoltre, i protagonisti del programma saranno ospiti, ogni settimana, di “105 Take Away”. Primo appuntamento giovedì alle 13.00, con I PanPers.