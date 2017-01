Colorado, sul palco arrivano Donald e Melania Trump

Tante novità nella penultima puntata di "Colorado", in onda giovedì 17 novembre in prima serata su Italia 1. Sul palco dello show condotto da Luca e Paolo arrivano Claudio Lauretta, nei panni del neoeletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Ria Antoniou, che interpreta la First Lady Melania. Ospiti d’eccezione gli Zero Assoluto con il brano “Di me e di te”, portati “on the dancefloor” dalla single Ippolita Baldini.