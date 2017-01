Coca Cola Summer Festival, su Canale 5 le canzoni dell'estate

La musica più glam suona su Canale 5 nelle sere di luglio. Quando 50 artisti diventano protagonisti del Coca-Cola Summer Festival che, nel segno dell'hashtag #dai un bacio , porta in piazza del Popolo a Roma le più belle canzoni dell'estate. L'appuntamento romano sarà replicato nelle case dove, con quattro prime serate a partire dal 7 luglio, a presentare i successi di Gianna Nannini, Marco Mengoni, Malika Ayan e Fedez, ci sarà Alessia Marcuzzi .

Il festival, come ogni anno, porta a Roma prima e in televisione dopo la colonna sonora dell'estate, con la conduzione di Angelo Baiguini, speaker di RTL 102.5, e Rudy Zerbi ad affiancara la Marcuzzi sul palco. Ci saranno tanti nomi italiani e internazionali di oggi e, accanto a loro, anche sei giovani artisti che si sfideranno esibendosi davanti al grande pubblico: Benji & Fede, Canova, Giaime, Il Pagante, Matthew Lee, Ada Reina.



E poi una lunga schiera di big. Al microfono si alterneranno Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, Marco Mengoni, Emma, Elisa, Antonello Venditti, Fedez, J-Ax, Francesco Renga, Nek, Malika Ayane, Alvaro Soler, Madcon, Annalisa, Baby K e Giusy Ferreri, Bianca Atzei e Alex Britti, Mario Biondi, Dolcenera, Caro Emerald, Emis Killa, Briga, Giovanni Caccamo, Marco Carta, Chiara, Dear Jack.



E ancora, Feder ft. Lyse, Lorenzo Fragola, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Gué Pequeno, Deborah Iurato, Klingande, The Kolors, Levante, Marracash, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Neffa, Nesli, Enrico Nigiotti, Petite Meller, Raige, Santa Margaret, Francesco Sarcina, Jack Savoretti, Valerio Scanu, Serebro, Paolo Simoni, Anna Tatangelo, Paola Turci, Mans Zelmerlow.



Saranno i big ospiti a votare le canzoni degli emergenti, decretando tre vincitori che si sfideranno al quarto e ultimo appuntamento, quando si eleggerà il campione finale: negli ultimi due anni furono Clementino e Santa Margaret. Quest'anno si "giocherà" sullo slogan #daiunbacio: perché canzone ed emozione (romantica) vanno sempre insieme. Soprattutto d'estate.