Coca Cola Summer Festival: Mannoia, Mengoni e Berté per la seconda puntata

Marco Mengoni, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè sono i super ospiti del secondo appuntamento con il " Coca Cola Summer Festival ", in onda giovedì 16 luglio, in prima serata, su Canale 5. I tre big della musica italiana saliranno sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, dove si alterneranno altri grandi artisti, da Francesco Renga a Nek, da Mario Biondi ad Alvaro Soler . Tra i giovani, spazio alla sfida tra Giaime e Il Pagante .

Oltre agli artisti già citati, si esibiranno Antonello Venditti, Annalisa, Caro Emerald, Emis Killa, Marco Carta, Feder ft. Lyse, Gianluca Grignani, Gué Pequeno. E ancora Deborah Iurato, Neffa, Francesco Sarcina, Valerio Scanu, Anna Tatangelo e Paola Turci.



I giovani saranno votati dagli artisti ospiti. Chi vincerà la sfida sarà di diritto in finale, dove sfiderà Matthew Lee, vincitore della prima puntata, e gli altri artisti emergenti finalisti, per il titolo.



La rassegna, che, nella puntata d'esordio ha fatto registrare ottimi ascolti, andrà come sempre in contemporanea su RTL 102.5 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi, con Angelo Baiguini e Rudy Zerbi.



Il Premio RTL 102.5 - Canzone dell'estate 2015 verrà assegnato a uno tra i quattro trionfatori dei singoli appuntamenti, elaborando i dati della classifica EarOne con i voti del pubblico espressi sul sito ufficiale di RTL 102.5 www.rtl.it. Nella prima puntata l'hanno spuntata i The Kolors con la loro Everytime.