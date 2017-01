Coca Cola Summer Festival, i big della musica arrivano su Canale 5

Fedez, J.Ax, Nek e Malika Ayane sono solo alcuni degli oltre 60 artisti italiani e internazionali, protagonisti del " Coca Cola Summer Festival ", che giovedì 9 luglio approda su Canale 5 con il primo di quattro appuntamenti in prima serata. Condotto da Alessia Marcuzzi con Angelo Baiguini e Rudy Zerbi , il Festival, tenutosi a Roma, in Piazza del Popolo, decreta la canzone dell'estate 2015. Ospiti d'onore della prima puntata, Emma e Antonello Venditti .

Le due guest star arricchiranno una line-up di primissimo livello. Nella prima puntata del Coca-Cola Summer Festival, che va in onda in contemporanea su RTL 102.5, oltre ai già citati Fedez, J.Ax, Nek e Malika Ayane, si esibiranno Francesco Renga, Alvaro Soler, Bianca Atzei e Alex Britti, Baby K e Giusy Ferreri, Mario Biondi, Dolcenera, Dear Jack, Lorenzo Fragola, Irene Grandi, Klingande, The Kolors, Levante, Francesca Michielin, Francesco Sarcina.



Nel corso delle puntate, si alterneranno sul palco del Festival tutti gli artisti italiani e internazionali del momento: Gianna Nannini, Litfiba, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, Marco Mengoni, Elisa, Madcon, Annalisa, Caro Emerald, Emis Killa, Briga, Giovanni Caccamo, Marco Carta, Chiara, Feder ft. Lyse, Gemeliers, Gianluca Grignani, Gué Pequeno. E ancora Deborah Iurato, Madh, Marracash, Fabrizio Moro, Neffa, Nesli, Enrico Nigiotti, Petite Meller, Raige, Santa Margaret, Jack Savoretti, Valerio Scanu, Serebro, Paolo Simoni, Anna Tatangelo, Paola Turci e Mans Zelmerlow.



Il Coca-Cola Summer Festival, che quest'anno lancia l'hashtag #DaiUnBacio, dà spazio anche alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara. In questa edizione toccherà a Benji & Fede, Canova, Giaime, Il Pagante, Matthew Lee, e Ada Reina. Nella prima puntata saliranno sul palco Benji & Fede e Matthew Lee.



Saranno i big ospiti a votare i brani dei sei giovani, decretando un vincitore di tappa, nei primi tre appuntamenti e dando ai tre finalisti la chance di sfidarsi nell'ultima puntata, quando sarà eletto anche il vincitore assoluto del Festival. Il Premio RTL 102.5 - Canzone dell'estate 2015 verrà assegnato a uno tra i quattro trionfatori dei singoli appuntamenti, elaborando i dati della classifica EarOne con i voti del pubblico espressi sul sito ufficiale di RTL 102.5 www.rtl.it.