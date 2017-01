Clementino suona a casa di un fan per "Live a casa tua"

Sarà il rapper napoletano Clementino l'artista che sabato 24 ottobre andrà a suonare a casa di un fan per TIMmusic - Live a casa tua , il programma di Italia 1 che tutte le settimane alle 11.50 porta un cantante o un gruppo famoso nel salotto di un fan per un mini concerto esclusivo. Per molti un sogno inarrivabile che magicamente si realizza.

Ogni puntata vede protagonista un artista famoso nel panorama musicale e tre fan, selezionati attraverso un contest sviluppato sui canali digital, impegnati nel tentativo di convincere il loro idolo a scegliere la loro casa per improvvisare un live. Le telecamere di TIMmusic “Live a casa tua” entreranno ogni volta nella vita dei tre finalisti della puntata per conoscerne la famiglia, le abitudini e le passioni ma il/la cantante busserà ad una sola porta per dare inizio all'esclusiva sessione live.

I tre fan finalisti e il vincitore vengono di volta in volta selezionati attraverso un contest lanciato due settimane prima sui social network di TIMmusic e dell'artista coinvolto. Per partecipare basta caricare sul sito www.timmusicliveacasatua.it un video-invito inedito e originale che convinca l'artista a scegliere proprio uno di loro: fino al 26 ottobre ad esempio sarà possibile candidarsi per la puntata che vedrà Rocco Hunt andare a casa di un suo fan, mentre dal 28 ottobre al 2 novembre Francesca Michielin. Un'inedita fusione tra social network e TV, un'efficace interazione che ha portato ad un'incredibile partecipazione da parte del pubblico. Basti pensare che il lancio del contest di Clementino ha raccolto su Facebook quasi 3milioni di visualizzazioni con oltre 2milioni di persone raggiunte e più di 13mila feedback tra Facebook, Twitter e Instagram.