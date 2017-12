Clemente Russo si ri-sposa in diretta

Clemente Russo si ri-sposa con la moglie Laura Maddaloni in diretta a Domenica Live. Il pugile è stato uno dei concorrenti più discussi della passata edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le frasi omofobe e misogine, per Russo è arrivata anche la squalifica e tantissimi mesi di forzato silenzio fino a quando, ha promesso di risposare la moglie proprio lo scorso maggio quando era ospite di Barbara d'Urso.



Il grande giorno è arrivato e i due stanno per dirsi di nuovo "sì", questa volta però accompagnati dalle loro 3 bambine. “Le sposo tutte e 4 le mie donne” sottolinea Clemente Russo che ha aggiunto: “Ho comprato 5 fedi proprio perché ci risposiamo anche per far contente le nostre 3 figlie”. Il momento più commovente arriva quando la moglie Laura legge una lettera dedicata alla loro famiglia e alle tre loro principesse Rosy, Janet e Jane. Lacrime di felicità anche per la conduttrice Barbara D’Urso.