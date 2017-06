Clayton Norcross di "Beautiful": "Penso a un film in Liguria"

Clayton Norcross, l'attore che ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester nella soap opera "Beautiful" per 440 puntate, ha incontrato il presidente ligure Toti e l'assessore Berrino per parlare di progetti che potrebbero coinvolgere la regione sul tema della promozione turistica. E ha svelato: "Stiamo pensando a un film che potremmo realizzare in zona ma per ora non possiamo ancora svelare troppo di questo progetto".