Claudio Sona: "Io, tronista gay, cerco l'amore in tv e non bado alle critiche"

"Cerco l'amore nella sua normalità". Il primo tronista gay Claudio Sona, 28 enne di Verona, racconta al settimanale "Chi" la sua nuova avventura nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi "Uomini e Donne" che riparte il 12 settembre su Canale 5. "Io non rappresento etichette e categorie - spiega - non mi interessa ciò che dice la gente, per me è una sfida, dopo una lunga storia non ho più trovato l'amore".