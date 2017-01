Claudio, il primo tronista gay di "Uomini e donne" si presenta

Bello, abbronzato, muscoloso e sorridente. Claudio Sona, 29enne di Verona, debutta nel salotto di "Uomini e Donne". E' il primo tronista gay del talk dei sentimenti di Maria De Filippi. Come racconta nel video di presentazione, cerca l'amore: "Vorrei trovare una persona con la quale fare dei progetti, che mi tenga testa, che mi sappia sopportare. E soprattutto mi vorrei innamorare. Per me l'amore è costituito da due persone a prescindere dal sesso".