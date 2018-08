Claudio Baglioni: "Ecco perché ho raddoppiato il mio Festival"

Niente eliminazioni tra i Big e più spazio ai giovani. Claudio Baglioni ha parlato in esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni delle novità del suo secondo Sanremo da conduttore e direttore artistico. Nel numero in edicola il 14 agosto racconta: "Avevo detto che mi sarebbe piaciuto raddoppiarlo, Ecco, ora succederà. I giovani avranno a disposizione un'intera settimana televisiva". Ma precisa: "Non sarà un talent che si aggiunge a quelli che già ci sono in tv".

Ecco quindi dalle parole del direttore artistico le modifiche sostanziali della prossima edizione: "I giovani avranno a disposizione un’intera settimana televisiva: due prime serate di Rai1 a dicembre, più quattro puntate di avvicinamento nel preserale, sempre su Rai1″.



Baglioni aggiunge: "Io per primo lavorerò duro perché questa parte abbia la stessa caratura e la stessa rilevanza del Sanremo di febbraio, al quale approderanno i vincitori delle due serate di dicembre. Credo che la concomitanza con la gara dei Big finisca sempre per togliere luce ai giovani".



Ma avverte: "Però Sanremo giovani non sarà un talent che si aggiunge a quelli che già ci sono in tv. Non speriamo di pescare un talento tra migliaia di ragazzi che tentano la sorte: selezioneremo talenti veri tra veri talenti. Tutti giovani sì, ma tutti bravi. Non ci saranno cover da eseguire né sfide a eliminazione. Sarà un vero contest: un concorso, riservato a chi ha già una sua identità artistica e un minimo di esperienza discografica".



Intanto il cantautore festeggerà questo autunno i 50 anni di carriera con un concerto-evento all’Arena di Verona e con un lungo tour. Nell'intervista al settimanale ripercorre le tappe della sua carriera: "Nel 1966, con i primi soldi che guadagnai, mille lire per essermi esibito in un cineteatro di quartiere che faceva avanspettacolo, invitai i miei genitori in pizzeria dopo lo show ma i soldi non bastarono e mio padre dovette mettere la differenza". Parlando poi dello spettacolo che porterà in giro per l'Italia, anticipa: "Ho cercato di riprodurre visioni ed emozioni che hanno ispirato le mie canzoni quando le scrissi. In questo ho trovato grande appoggio nel regista e coreografo Giuliano Peparini".