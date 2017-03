Cino Tortorella, camera ardente e funerali previsti per lunedì

Il funerale di Cino Tortorella sarà celebrato lunedì 27 marzo alle 14.45 nella parrocchia della Divina Provvidenza in piazza Luigi Arpino a Quinto Romano, alle porte di Milano. La camera ardente, su richiesta della famiglia, sarà aperta lo stesso giorno dalle 9 alle 12 nel foyer del Piccolo teatro Grassi di via Rovello a Milano, dove Tortorella si era formato come attore.