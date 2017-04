Cicciolina, Ludwig ed il vitalizio scarso: "Non mantengo mio figlio"

Si accende la discussione nel salotto di Barbara D'Urso tra Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller (presente anche lei in studio), Karina Cascella ed il giornalista Filippo Facci. Il pomo della discordia è il vitalizio che la pornostar ungherese percepisce dallo Stato, in virtù della sua breve carriera da deputato alla Camera, con il Partito Radicale, nel 1987. La Staller si lamenta, perchè sostiene che i 2000 euro netti che percepisce al mese non bastano per mantenere se stessa e il figlio. Dichiarazione che ha generato lo scandalo dei presenti in studio. L'ex-pornodiva si è lamentata anche del fatto che al figlio non siano mai stati offerti ruoli nei reality: "Abbiamo fatto un colloquio e stranamente non si è chiuso bene, in Italia lavorano solo quelli che hanno conoscenze".