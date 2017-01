Ciao Darwin 7, inizio con il botto: tra risate e defilè piccanti è boom di ascolti

Ritorno con il botto per "Ciao Darwin", la cui settima edizione è partita venerdì sera in prima serata di Canale 5. La prima puntata dello show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha raccolto 5.403.000 telespettatori per uno share del 25.31% (che sale al 29.47% sul pubblico attivo). Ma nel corso della sfida tra "Normali" e "Diversi" (vinta dai "diversi) sono state toccate punte di quasi 6.500.000 telespettatori e di oltre il 37% di share.