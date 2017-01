Si intitola "Un'estate fantastica" il nuovo singolo del cantautore Christian Palladino. Il video, che Tgcom24 vi presenta in anteprima, ha come protagonisti due volti noti del piccolo schermo: Simone Coccia Colaiuta, noto anche per essere il giovane fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, e Sarah Gatti, già corteggiatrice a "Uomini e donne".