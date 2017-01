Christian De Sica: "Il prossimo Natale voglio sfidare Checco Zalone!"

14:15 - Christian De Sica è il protagonista del nuovo appuntamento con "Supercinema", in onda venerdì 26 dicembre in seconda serata su Canale 5. De Sica - per la prima volta in 30 anni, assente dagli schermi con un cinepanettone - rivela: "Voglio tornare al cinema il prossimo Natale, che si preannuncia molto più battagliero di questo. Uscirà il nuovo film di Checco Zalone! E mi piacerebbe sfidarlo!".

Nel corso della puntata, inoltre, interviste a Monica Bellucci, Sabrina Ferilli e Sophia Loren. In chiusura, commoventi immagini di Charlie Chaplin per festeggiare il centenario della nascita del personaggio Charlot.