2 aprile 2015 Chicca Rocco diventa avvocato ma sotto la toga mostra il lato sexy

10:11 - Ha appena pronunciato il giuramento ed è diventata avvocato ma per festeggiare il suo 31esimo compleanno l'ex gieffina Chicca Rocco si è tolta la toga e ha mostrato tutto il suo lato sexy. Al suo fianco non poteva mancare il fidanzato Giovanni Masiero. L'amore tra i due è scoppiato dentro al Casa e da allora non si sono mai separati. Anche se non vivono sotto lo stesso tetto, sono sempre insieme, felici e affiatati.

Alla festa di compleanno, in un locale della Milano by night, Chicca ha sfoggiato una mise nera con tagli e trasparenze, indossando un abito da sera che ricorda quello che Alessia Marcuzzi ha sfoderato durante la finale dell'Isola dei Famosi e già esibito da Irina Shayk. Ma l'ex gieffina assicura: "Non ho copiato nessuno, me lo sono fatto confezionare su misura dalla mia sarta Carmela un mese e mezzo fa...".