Chicca, l'ex gieffina in lingerie: "Ecco come seduco Giovanni"

11:00 - Ormai sono una coppia collaudata, tanto che Chicca Rocco e Giovanni Masiero dopo il "Grande Fratello 13" sono più innamorati di prima. E lavorano persino insieme. La bella ex gieffina ha infatti appena posato in intimo e racconta: "All'inizio ero un po' in imbarazzo, anche perché era la prima volta, ma c'era Giovanni con me ed è stato tutto più naturale".

Chicca in lingerie, nessun imbarazzo?

Assolutamente sì, ma è durato il tempo di un lampo. Con me c'era Giovanni ed un team con il quale già avevo lavorato in passato e con i quali mi ero trovata benissimo.



Come seduci Giovanni?

Tutto quello che faccio con lui e per lui è spontaneo, poi ovviamente la mia natura è anche quella di essere "femmina" e quindi parto avantaggiata!



Che cos'è la seduzione per te?

E' molto, se non tutto. Perché ti dà sempre quel pizzico di fantasia che in un rapporto di coppia non deve mai mancare. Poi la mia storia con Giovanni è nata proprio attraverso una seduzione di sguardi. Perché sotto l'occhio di tante telecamere, soprattutto i primi periodi, diventa più faticoso dimostrare con i gesti e quindi diciamo che ho allenato per bene gli occhi.



Lavorate spesso insieme?

Se possibile cerchiamo sì, come in questo caso per qualche scatto, ed è stato stupendo soprattutto quando nel momento in cui lavori i consigli del tuo compagno diventano professionali e tu sai che ogni cosa che dice la dice per il tuo bene.



Si avvicina San Valentino, dove lo passerete?

Amo ricevere gesti d'amore inaspettati e Giovanni in questo è un fuoriclasse... proprio tre giorni fa mi regalato una rosa, ma senza che ci fosse per forza un motivo. Poi se dovesse arrivarmi un bel mazzo di fiori in quel giorno ben venga. Dove lo passeremo è una sorpresa.



A Natale i vostri genitori si sono conosciuti...

E' stato importante e soprattutto è stato un altro passo per unire sempre di più me e Giovanni. E non solo noi due ma anche le nostre rispettive famiglie. Adoro sapere che mia mamma si sente con la mamma di Giovanni. Mi da un senso di calore e amore enorme