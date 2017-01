Chicca e Giovanni: "Siamo gelosi"

11:41 - Chicca e Giovanni sono sempre più innamorati. La coppia nata nella casa del "Grande Fratello 13" si racconta a "Verissimo". Tra tante piccole liti e i nomignoli: "Nell'intimità ci chiamiamo Mino e Mina", confessano. Un calendario nuda? "No, neanche se mi offrissero 50 mila euro", risponde l'ex gieffina. Anche se per il fidanzatino non sarebbe un problema: "E' uno spettacolo...". Poi ammettono: "Siamo molto gelosi".

"Lo so che io e Giovanni stiamo cercando casa e cinquantamila euro ci farebbero davvero comodo - racconta Chicca - Però non me la sentirei di fare un calendario nuda. E poi noi siamo più per due cuori e una capanna: quei soldi non servirebbero nemmeno, alla fine". Giovanni però si offre di scattare le foto: "Non avrei problemi a farla fotografare, è uno spettacolo. Contando che poi ho la passione per la fotografia, ci penserei io a scattare!".



La vita di coppia però riserva anche qualche gelosia: "Sono diventata gelosa, non lo ero - sottolinea Chicca - Casualmente qualche settimana fa ho letto un messaggio sul suo cellulare e ho sbottato: 'Questa qua chi è?', gli ho chiesto urlando. Era una persona che frequentava prima di me. Lui mi ha subito rassicurato: 'Le ho già risposto a tono, stai tranquilla'. Ma era felice per la mia reazione...". I due litigano spesso: "Ci piace pure farlo, ogni litigio è una pietra che costruisce il nostro rapporto sempre più solido".