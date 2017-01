Chicca e Giovanni, passione a letto

12:07 - Da poco hanno festeggiato i primi otto mesi d'amore, ma per Chicca e Giovanni, la coppia nata nella Casa del "Grande Fratello 13" ogni giorno è una sorpresa. Su Instagram hanno postato il backstage del nuovo video di Davide De Marinis "Qualcosa di più" che li vede protagonisti. In una camera di hotel prima si prendono a cuscinate poi fanno vincere la passione e si scambiano effusioni hot sul lettone.

Nel video il protagonista durante una cena romantica regala l'anello alla sua fidanzata e Chicca racconta sul social network: "E' stato il momento più intenso ed emozionante di tutto il video. Il momento in cui ho dovuto recitare di meno... perché mi è venuto spontaneo pensare al giorno in cui mi capiterà per davvero e mi renderà la donna più felice del mondo". Messaggio per Giovanni?