Chicca e Giovanni: aspettando la cicogna tra coccole e baci

Il pancino comincia a mostrare un leggero arrotondamento, ma in costume da bagno Francesca Rocco mostra, come sempre, una silhouette sexy e perfetta. L'ex gieffina si rilassa, tra coccole e baci, alle terme di Courmayeur insieme al marito Giovanni Masiero, conosciuto nella casa del "Grande Fratello", durante la 13ma edizione del reality. In attesa del loro primo bebè i due si godono una seconda romantica luna di miele.

L'annuncio della gravidanza i due ex gieffini lo hanno dato solo poche settimane fa, anche se i rumors si rincorrevano da tempo. Adesso per loro è tempo di... dolce attesa. Anzi dolcissima. Come mostrano gli scatti di Vero Tv che li ha immortalati in una piscina termale in Val d'Aosta.



Francesca è bellissima nel suo costume intero nero, che evidenzia le prime forme arrotondate. Giovanni la ricopre di baci, coccole e tenerezze. Il bebè in arrivo, che sembra sarà una femmina e si chiamerà Alessia, ha reso ancora più saldo il loro rapporto e rinvigorito il loro amore.