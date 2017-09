Chiara Russo scrive a Mengoni: "Dedica una canzone a mio fratello"

Una lettera per Marco Mengoni, è quella che ha scritto e che legge in diretta a Pomeriggio 5 Chiara Russo, la sorella di Luca, ragazzo italiano (originario di Marostica, ingegnere di 25 anni) rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. Barbara D'Urso dà voce alla giovane, che parla direttamente al cantante, idolo assoluto di suo fratello. Il desiderio? Semplice, quello di potergli dedicare una canzone durante uno dei suoi concerti, sogno che il povero Luca avrebbe voluto realizzare proprio con Chiara e che, per un destino beffardo, è stato spazzato via tragicamente.