Chiara Francini canta e balla: "Come Marilyn, ma a modo mio!"

Chiara Francini si lancia in un numero da Broadway , con tanto di acuti, presa finale e oltre sei cambi d'abito in un minuto. L'attrice, che presto vedremo su Canale 5 nella fiction " Matrimoni e altre follie ", è la protagonista del nuovo video virale, del brano " Magari ", che sta macinando migliaia di visualizzazioni in Rete. Un inno swing alla libertà con un messaggio ripetuto: "Cambio". "Cambiare è il modo migliore per rimanere fedeli a se stessi", racconta a Tgcom24.

Chiara canta, balla e gioca ad interpretare una vamp, sempre col suo appeal ironico. "Ho partecipato personalmente alla creatività del progetto - racconta - Ci siamo ispirati a grandi icone, Marilyn Monroe, Rita Hayworth in Gilda, e alle pinup Anni 30. Ne è venuta fuori un donna che canta accompagnata da una big band, volteggia tra una manciata di paillettes e indossa abiti di chiffon rosa e pois che non è mai pretenziosa, ma felice, divertita e vitale. Ho proprio strizzato l'occhio ai miei limiti per trasformarli in una risorsa. Non sono una danzatrice professionista, né tantomeno un soprano lirico. Sono partita da queste considerazioni per costruire il ruolo di una diva sensuale, ma più ironica che femme fatale".



Il brano, scritto da Francesco Maddaloni, è diventato virale con il video della compagnia telefonica per cui l'attrice è testimonial. La voce c'è e chissà che nel futuro di Chiara non ci sia proprio la musica: "Ho un approccio istintivo alle note. Non sono una tecnica, vado di pancia e di cuore più che di diaframma, ma già al cinema in 'Una moglie bellissima' e 'Un Natale per due' mi è capitato di cantare. Mi piacerebbe portare avanti altri progetti musicali, ma sempre legandoli al mio ruolo di attrice".