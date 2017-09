Chi ha incastrato Peter Pan: gli highlights della prima puntata

Chi ha incastrato Peter Pan torna in onda dopo sette anni su Canale5: il programma dedicato ai bambini è riuscito ancora una volta a far sorridere e divertire il pubblico. Ambra Angiolini, Gianni Morandi e Gianluigi Donnarumma sono stati ospiti del conduttore Paolo Bonolis nel corso della puntata. Non poteva mancare Luca Laurenti, sempre pronto ad inscenare nuovi personaggi intrattenendo i bambini. Oltre alle nuove candid camera sono state mostrate ache quelle delle vecchie edizioni del 2009 e del 1999.