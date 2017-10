Chi è il Weinstein italiano? Le attrici rivelano le molestie subite

Nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, si discute sul mistero del Weinstein di casa nostra. Alcune attrici italiane hanno denunciato di aver subito molestie durante il lavoro. L’attrice Giorgia Ferrero, ad esempio, racconta di aver ricevuto avances sessuali, via Whatsapp, da un famoso regista napoletano che avrebbe ricevuto anche diversi premi. L’attrice aveva già denunciato la cosa durante un’intervista al programma “Le Iene” e adesso, ospite in studio, giustifica la scelta di aver mandato tramite social, al regista incriminato, una sua foto in reggiseno. “A volte capita che un regista voglia conoscere come sei fatta fisicamente, per questo all’inizio ci sono cascata, quando poi mi ha chiesto una foto che mostrasse il mio fondoschiena mi sono rifiutata e ho capito che non mi aveva contattato per il film”. Ma in studio in tanti attaccano Giorgia Ferrero e la criticano per aver assecondato le richieste hard del regista. “Io non avrei mai mandato una mia foto in reggiseno”, puntualizza la stessa Barbara D’Urso. A puntare il dito contro il misterioso regista napoletano anche l’attrice Claudia Letizia: “Lui è un tipo che ci prova e ti mette le mani addosso”.