Cherry Season: Oyku e Ayaz finalmente sposi

Dopo un anno di attesa torna su Canale 5 Cherry Season, soap opera turca giunta alla seconda stagione. Ritroviamo i due protagonisti, Oyku e Ayaz impegnati in una fuga d'amore lontano dalla città. Al termine di un matrimonio lampo celebrato dal sindaco di un paesino, per i due novelli sposi è giunto il momento di cercare un posto in cui passare la notte. L'arrivo in hotel, però, è strano quasi quanto la cerimonia.