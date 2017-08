Cherry Season, le anticipazioni della puntata di domani

Continuano a ritmi serratissimi le novità nell'amata serie tv turca "Cherry Season", in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nella puntata di domani Ayaz cerca di incastrare Mete e indaga affinchè possa scovare manovre illecite nel suo lavoro. Oyku cerca di aiutare il ragazzo nell'impresa e con la complicità di Peyma inscena un finto tentativo di suicidio con lo scopo di sensibilizzare Mete. Quest'ultimo, però, riesce a smascherare la donna, costretta a colpirlo alla testa per fermarlo. In attesa di capire se Mete possa ricordare quanto accaduto, la verità sul suo ricatto viene alla luce, aprendo nuovi incredibili scenari.