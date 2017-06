Cherry Season, le anticipazioni della puntata di domani

Continuano a susseguirsi a ritmo serrato le novità all'interno della seguita telenovela turca "Cherry Season" attualmente in onda su Canale 5.

Nella puntata che verrà trasmessa il 22 giugno, Öykü, contro il parere di Ayaz, decide di accettare il ruolo nella serie TV.

Ayaz lo viene a sapere e, in preda alla gelosia, fa di tutto per boicottare le riprese e sostituire l'attore che dovrà dare un bacio ad Öykü.

Il suo obiettivo è farsi scritturare per poter essere lui a dare il fatidico bacio. Ci riuscirà?