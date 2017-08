Cherry Season, le anticipazioni della prossima puntata

Continuano a susseguirsi a ritmi molto serrati le sorprese all'interno di "Cherry Season", la seguitissima fiction in onda nel pomeriggio di Canale 5. Nella puntata di venerdì 28 luglio Mete accompagna Isik all'università, ma per sbaglio la ragazza fa cadere le chiavi di casa nella sua macchina. Quando si rende conto di aver dimenticato del materiale didattico a casa, Isik chiede all'uomo di utilizzare le chiavi per entrare e recuperare la cartella che le serve. Le cose però non vanno per il meglio e Mete fa erroneamente scattare l'allarme, venendo così arrestato. Nel frattempo Seyma ha un rapporto viscerale con il figlio di Sibel, mentre sembra che Oyku e Ayaz si siano scambiati i lavori.