Cherry Season: in esclusiva le trame delle puntate dal 5 al 9 giugno

Dopo la fuga d'amore, Ayaz e Oyku restano impantanati in una strada secondaria lontana da Istanbul. Uno strano individuo che dice loro di essere il sindaco del paese li soccorre, e si offre di sposarli. I due ragazzi accettano, ma durante la prima notte di nozze ricevono una brutta sorpresa.

Onem, venuta in possesso del video della scommessa tra Ayaz e Mete, lo invia al figlio. Oyku purtroppo lo vede…

Nel frattempo, Seyma rivela a Mete di aver scoperto che Mehmet è il vero padre di Ayaz. In preda a un desiderio di vendetta, Mete rivela il terribile segreto ad Ayaz. Oyku sorprende Yagmur a fotografare i nuovi modelli della collezione. Yagmur le confessa di averlo fatto per conto di Seyma, la quale però nega qualsiasi coinvolgimento. Burcu vede Emre con una ragazza e si convince che sia la sua amante. In realtà, la ragazza è la sorella di Emre: il suo nome è Deniz e nasconde un importante segreto…