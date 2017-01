Chelsea Handler: "In topless come Putin"

Si è messa in posa, a petto nudo, a cavallo come Vladimir Putin ma Chelsea Handler è stata subito censurata su Instagram. Una vera provocazione contro il social network giudicato "sessista". Così la conduttrice del celebre talk show "Chelsea Lately" è passata all'attacco: "Se un uomo posta la foto dei propri capezzoli è ok, ma non una donna? Siamo nel 1825?".