Chelsea Handler ci ricasca.... nudo integrale su Instagram

Chelsea Handler non ha resistito alla tentazione di immortalarsi senza veli e su Instagram ha regalato un nudo integrale mozzafiato dentro la vasca da bagno. Solo qualche mese fa l'attrice e presentatrice americana aveva promesso che non si sarebbe più spogliata, ma è bastato uno smartphone e uno specchio per farle cambiare idea. "Guardate come sta diventando artistico il mio Instagram. Non prendetemi per il c***" ha commentato lei via social.