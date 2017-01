Charlie Sheen nei guai: ha cercato un killer per uccidere la ex

Dopo aver ammesso in diretta tv a novembre di aver contratto il virus dell'HIV in passato, Charlie Sheen è finito di nuovo sotto i riflettori. L'attore della serie tv "Due Uomini e Mezzo" è accusato di avere tentato di assoldare un killer per uccidere l'ex fidanzata Scottine Ross. Sarebbe stato intercettato al telefono con il presunto sicario. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha aperto un'inchiesta penale contro la star.