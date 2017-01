Cesaroni, parla Niccolò Centioni: "Micol non mi parla da due anni"

Le amicizie nate sul set non sempre resistono dopo l'ultimo ciak. E' il caso di Niccolò Centioni e Micol Olivieri, conosciuti al grande pubblico come Rudi e Alice dei Cesaroni, che non si rivolgono più la parola. "E' sparita due anni fa, quando ha conosciuto suo marito Christian. Forse era geloso di me? In passato ho avuto una piccola cotta per lei, ma poi mi è passata" si è sfogato l'attore in una lettera aperta pubblicata su Dipiù.