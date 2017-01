Centovetrine, la serie più amata torna con un doppio appuntamento

Due episodi al giorno, alle 8.45 su Canale 5 dal 7 giugno. " Centovetrine " torna con 72 puntata in cui rivedremo due volti storici: Danilo Brugia (Stefano Della Rocca) grande amore di Carol Grimani (Marianna De Micheli) che lasciò Torino per trasferirsi negli Stati Uniti e Alessandro Mario (Marco Della Rocca), l’uomo che, dopo la perdita dell'amatissima Anita Ferri (Daniela Fazzolari), aveva fatto innamorare la rossa Marina Kroeger (Raffaella Bergè).

Ad accompagnare i due figli nel mondo di Centovetrine l’attore e doppiatore Luca Biagini (Edoardo Della Rocca), sempre ai vertici del potere e grande amico di Ettore Ferri (Roberto Alpi). Marco, Edoardo e Stefano Della Rocca daranno vita a nuove e intriganti vicende, i carismatici uomini della famiglia Della Rocca sapranno regalare ancora grandissime emozioni al pubblico della soap. Arriveranno a Centovetrine per scalare la holding Ferri e raggiungere le vette del potere ma troveranno anche l’amore.



ATTENZIONE SPOILER

Stefano Della Rocca farà ancora una volta breccia nel cuore della ex fidanzata Carol che ha appena iniziato una relazione con Sebastian Castelli (Michele D’Anca). Marco Della Rocca scopriremo essere una vecchia conoscenza di Rowena Fassbinder (Cristina Moglia) ma tra i due non corre buon sangue entrambi in lotta per il potere. Laura Beccaria (Elisabetta Coraini) scoprirà di avere una terribile malattia che affronterà con coraggio e determinazione, al suo fianco l’amico di sempre Ettore Ferri. Alba Castelli (Anna Favella), che aveva subito un trapianto di fegato, dovrà essere ricoverata e ancora una volta sarà il Dottor Giorgio Bandini (Giorgio Borghetti) a salvarle la vita. La coppia Cecilia Castelli (Linda Collini) e Damiano Bauer (Jgor Barbazza) sarà alle prese con un’indagine che vedrà il ritorno del malvivente Mauro Zanasi (Renato Raimo). Il turbolento Vincent (Alessandro Cosentini) si ritroverà faccia a faccia con Penelope (Beatrice Aiello), la sua ex moglie, e dovrà districarsi tra il ricordo di un amore e l’attrazione per Viola Castelli (Barbara Clara).