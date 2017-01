Cecilia Rodriguez: "Dopo l'Isola dei Famosi penso solo all'amore"

Cecilia, dopo l'isola che succede?

Sono ingrassata, è successo solo a me... Però sono felice..



Sei contenta di questa esperienza?

E' stata una esperienza di vita, ho imparato tante cose, ad esempio a vivere il presente e non il futuro o il passato.



Con chi sei rimasta in contatto?

Con Valerio Scanu e con un po' anche con Cristina Buccino, ma la verità è che non ho più frequentato nessuno...



Neanche Brice?

Lui è stato molto educato e rispettoso con me, ma si vede che non avevamo tante cose in comune e quindi ci siamo persi.



Cosa vuoi fare da grande?

Sto facendo tante campagne, lavoro per aprire un ristornate, è il mio sogno nel cassetto.



Questa estate dove andrai?

Arriva la mia famiglia dall'Argentina e torniamo tutti a Formentera dove ho conosciuto il mio fidanzato. Sarà bello stare di nuovo tutti insieme.



Con Francesco procede quindi a gonfie vele...

Siamo molto innamorati. Il matrimonio e i figli però possono attendere. E' ancora troppo presto, ci piace fare i fidanzatini, anche se un figlio lo vorrei.



Sei gelosa?

Tantissimo. Ma Fra è molto rispettoso e quindi sono tranquilla, non sono morbosa.



E con Belen come va?

Siamo due sorelle, che si vogliono molto bene. Il nostro rapporto con il tempo è migliorato... e poi mi ha resa zia e io sono pazza di Santiago.