Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani: “Sei un fenomeno da baraccone”

Nuova discussione all’Isola Dei Famosi. A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso mostra una lite andata in onda tra Francesca Cipriani e la showgirl Cecilia Capriotti. Tra le due ragazze non corre di certo buon sangue e, a seguito di alcune confidenze che ha riportato la Cipriani a Paola Di Benedetto, è scoppiata una lite. La Capriotti ha dichiarato di non voler più parlare con l'ex gieffina, la quale si è subito sfogata con la Madre Natura di Ciao Darwin, rivelandole che Cecilia la prima settimana parlava molto male di lei.



Paola ha, così, chiesto spiegazioni alla showgirl, la quale ha negato con fermezza quanto riferito da Francesca: "Non è vero, non ho mai parlato male di lei. Tu - ha detto alla Cipriani - vuoi solo mettere zizzania, torna a fingere di sentirti male che sei un’attrice mancata”. La Capriotti poi sottolinea: “Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei ad uscire con te". L'ex pupa, insofferente e stanca della situazione, ha poi sbottato urlando “Non ne posso più. Davanti alla telecamera vi comportate in un modo e dietro parlate male a raffica! Basta!".