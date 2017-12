Cecchi Paone contro il suo hater: "Abbiamo una passione comune per i salami"

"Abbiamo una passione comune per i salami, lei li fa e a me piace la forma". Alessandro Cecchi Paone esordisce così davanti a Riccardo, un hater che lo ha riempito di insulti sui social network invitandolo persino al suicidio. L’incontro a sorpresa è avvenuto grazie all’intervento delle Iene che hanno contattato l’uomo, che di professione fa il macellaio, con la scusa di un servizio sull’alimentazione.



Ad orchestrare il tutto è stata l'inviata Mary Sarnataro davanti alla quale l’uomo prova inizialmente a giustificarsi: "Gli ho detto fr***o di m***a? Quello penso che lo dicano tutti e credo sia una cosa normale". Poi però arrivano le scuse: "Ti ho insultato, ho sbagliato e ti chiedo scusa. Io ho sbagliato e l'ho fatto, c'è gente che lo pensa, lo vorrebbe scrivere e non ha gli attributi per scriverlo".



Quando poi Riccardo va a prendere un articolo di giornale che lo riguarda e il cui titolo è "Macellaio in Africa per insegnare il lavoro agli orfani", Cecchi Paone commenta sorridente: "Allora siamo fratelli?". E la pace viene così siglata da un abbraccio tra i due.