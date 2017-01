23 febbraio 2015 Cecchetto su Mauro Repetto: "Ora fa spettacoli davanti a 50 persone ed è felice" Il talent scout, ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live", racconta la nuova vita dell'ex 883, che riappare in tv con un videomessaggio da Disneyland Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:41 - Mauro Repetto ospite a sorpresa a “Domenica Live”. L'ex 883 è apparso, ingrassato e invecchiato, in un videomessaggio di saluto destinato a Claudio Cecchetto, ospite di Barbara d'Urso con la moglie Mapi. “Con noi hai fatto la differenza, sei un visionario, grazie Claudio”, è il messaggio di Repetto, che da Disneyland ha voluto salutare il produttore che negli Anni Novanta scoprì e lanciò il duo musicale.

Cecchetto era in studio con la moglie per raccontare il suo lungo e felice matrimonio, che dura da 23 anni, e ripercorrere la sua fortunata carriera di dj, produttore discografico e scopritore di talenti, tra cui proprio la coppia pop formata da Max Pezzali e Mauro Repetto. “All'inizio Mauro faceva finta di suonare la chitarra ma gliel'ho sconsigliato fin da subito: si vedeva troppo che stesse fingendo. Quindi lo invitai a ballare sul palco intorno a Pezzali. Evidentemente, ha funzionato – ha spiegato Cecchetto, confermando che la spalla di Pezzali non sapesse né cantare, né suonare. Prima ancora di vedere il videomessaggio, il produttore ha poi raccontato cosa è accaduto al ballerino dopo aver detto addio agli 883: “Quando ha lasciato il gruppo, si è trasferito in Francia ma è rimasto un pazzo, ve lo posso assicurare. Oggi fa spettacoli ogni sera in teatro davanti a cinquanta persone e ne è molto felice, è la sua libidine”.



Non solo Repetto. Durante la trasmissione Cecchetto ha ricevuto altre sorprese: l'ingresso inaspettato del primogenito Jody, il videomessaggio della mamma e l'arrivo in studio di Sandy Marton, una delle scoperte del famoso talent scout, che tra gli altri ha lanciato star come Fiorello, Leonardo Pieraccioni e, prima ancora, Lorenzo Jovanotti.