Catherine Zeta Jones, Jessica Lange, Susan Sarandon: tris d'assi per una serie tv

Catherine Zeta-Jones affiancherà Jessica Lange, Susan Sarandon, oltre a Stanley Tucci, Judy Davis, Alfred Molina nella serie tv "Feud". Creata da Ryan Murphy per FX, arriverà in tv nel 2017. Racconterà alcune delle faide più famose dello spettacolo. Nella prima stagione, che conterà otto episodi, verà messa in scena la contrapposizione, divenuta leggenda, tra Joan Crawford e Bette Davis dietro le quinte del film "Che Fine ha Fatto Baby Jane?" del 1962.