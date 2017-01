Cassandra, la trans che ha speso 200mila dollari per somigliare a Jessica Rabbit

"L'unica cosa che non mi sono rifatta è il cuore", Cassandra avverte subito i medici del reality americano, "Botched". La trans, infatti, ha già speso 200 mila dollari per somigliare al suo idolo Jessica Rabbit ma si è anche rivolta allo show perché ha problemi di respirazione con il naso e vuole modificare il suo girovita per adattarsi meglio a quello della sensuale signora-coniglio.